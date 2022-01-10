***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2022 13:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZN Fonu Aralık/2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991571
BIST
14:002.065
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0013,8014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0050
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0015,6634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0619
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:00797,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,30
|Açılış
|: 797,07
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler13:58
|INTEM
|118,80
|23.888.932
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.930.093
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.981.966
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.350.997
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|913.862
|% 9,96
|
|LIDFA
|4,37
|51.558.232
|% -8,19
|
|ELITE
|18,31
|180.311.276
|% -7,71
|
|YONGA
|25,28
|135.464
|% -6,72
|
|SUMAS
|85,30
|122.845
|% -4,16
|
|RALYH
|11,67
|18.886.101
|% -3,87
|
|THYAO
|26,90
|2.718.566.715
|% 7,86
|
|GARAN
|11,85
|1.587.019.882
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.406.068.674
|% 1,72
|
|SISE
|15,12
|1.145.916.373
|% 1,75
|
|EREGL
|30,86
|1.113.583.461
|% 0,78
|
|YKBNK
|3,77
|984.842.565
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,41
|506.565.089
|% 2,99
|
|GARAN
|11,85
|1.587.019.882
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,80
|1.406.068.674
|% 1,72
|
|THYAO
|26,90
|2.718.566.715
|% 7,86
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7795
|13,7922
|% -0,10
|
|Euro
|15,6048
|15,6380
|% -0,56
|
|Sterlin
|18,6552
|18,7488
|% -0,31
|
|Frank
|14,8863
|14,9760
|% -0,60
|
|Riyal
|3,6600
|3,6783
|% -0,19
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|3,72
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,09
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,05
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|