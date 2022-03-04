***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 18:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECT Fonu Şubat/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007414
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1373
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0398
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05891,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 12,71
|Açılış
|: 891,88
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|1,44
|21.836.113
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.501.207
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.877.540
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.308.652
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.039.157
|% -7,38
|
|CASA
|98,40
|106.875
|% -7,26
|
|UZERB
|41,00
|254.411
|% -7,24
|
|DAGHL
|12,95
|2.771.978
|% -5,95
|
|ACSEL
|24,04
|23.574.060
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|EREGL
|34,12
|2.677.382.514
|% -3,45
|
|THYAO
|25,30
|1.997.867.724
|% -2,47
|
|GARAN
|11,90
|1.666.336.002
|% 1,02
|
|ASELS
|24,20
|1.530.591.503
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|521.633.644
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,90
|838.149.628
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|711.724.806
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,05
|350.876.404
|% 1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2461
|14,2578
|% 1,02
|
|Euro
|15,5737
|15,6099
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,7729
|18,8671
|% 0,01
|
|Frank
|15,4348
|15,5278
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7864
|3,8054
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|13,17
|
|Altın Gr.
|897
|897
|17,58
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,94
|
Seans Raporu
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