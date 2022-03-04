***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 18:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECA Fonu Şubat/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007416
BIST
17:551.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -28,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:5514,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1342
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:5515,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0451
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:55896,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,12
|Açılış
|: 896,29
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:54
|AVOD
|1,44
|21.558.664
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.160.726
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.756.151
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.042.979
|% 9,92
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,00
|68.115.195
|% -7,69
|
|ACSEL
|24,02
|23.371.671
|% -5,88
|
|DOCO
|1.230,00
|26.968.728
|% -5,86
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,52
|4.432.639.406
|% -0,66
|
|EREGL
|34,26
|2.631.321.032
|% -3,06
|
|THYAO
|25,34
|1.936.731.574
|% -2,31
|
|GARAN
|11,90
|1.605.761.515
|% 1,02
|
|ASELS
|24,22
|1.502.604.232
|% 1,68
|
|ODAS
|1,46
|521.163.138
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,52
|4.432.639.406
|% -0,66
|
|DOHOL
|2,89
|833.274.735
|% 9,06
|
|YKBNK
|3,65
|681.808.617
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,04
|334.157.643
|% 0,99
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2461
|14,2532
|% 0,98
|
|Euro
|15,5570
|15,5958
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,7927
|18,8869
|% 0,12
|
|Frank
|15,4522
|15,5453
|% 0,98
|
|Riyal
|3,7906
|3,8096
|% 1,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|13,17
|
|Altın Gr.
|897
|897
|17,58
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,29
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,94
|
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