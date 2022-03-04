***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 18:04
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Şubat/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007417
BIST
17:551.995
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -28,05
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:5514,2484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1342
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:5515,5989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0451
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:55896,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 17,12
|Açılış
|: 896,29
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:53
|AVOD
|1,43
|21.520.691
|% 43,00
|
|INVES
|27,28
|267.708.996
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.723.323
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.634.411
|% 9,95
|
|VERUS
|51,90
|42.696.452
|% 9,82
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,01
|66.586.791
|% -7,38
|
|ACSEL
|24,02
|23.160.225
|% -5,88
|
|DAGHL
|13,00
|2.653.684
|% -5,59
|
|DOCO
|1.234,00
|26.596.782
|% -5,55
|
|KRDMD
|13,54
|4.417.202.934
|% -0,51
|
|EREGL
|34,26
|2.611.786.582
|% -3,06
|
|THYAO
|25,36
|1.928.651.849
|% -2,24
|
|GARAN
|11,91
|1.583.425.358
|% 1,10
|
|ASELS
|24,26
|1.494.677.655
|% 1,85
|
|ODAS
|1,46
|521.000.826
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,54
|4.417.202.934
|% -0,51
|
|DOHOL
|2,90
|832.282.550
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|680.827.426
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,05
|332.926.863
|% 1,49
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2451
|14,2531
|% 0,98
|
|Euro
|15,5579
|15,6030
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,8003
|18,8946
|% 0,16
|
|Frank
|15,4602
|15,5533
|% 1,03
|
|Riyal
|3,7907
|3,8097
|% 1,08
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|17,05
|
|Altın Gr.
|898
|898
|18,98
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,86
|
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