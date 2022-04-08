***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2022 17:08
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Mart/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018384
BIST
17:232.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 38,38
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2314,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2316,0262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0223
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:23923,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 8,60
|Açılış
|: 923,56
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GZNMI
|41,36
|28.481.063
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.077.288
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.290.654
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,50
|33.400.647
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.406.327
|% -4,12
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ASELS
|27,82
|3.663.616.368
|% 6,59
|
|THYAO
|35,34
|2.918.387.728
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.728.524.570
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.865.735
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|781.807.162
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.620.830.624
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7574
|% 0,14
|
|Euro
|16,0210
|16,0326
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1290
|19,2249
|% -0,38
|
|Frank
|15,6938
|15,7884
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|