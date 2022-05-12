***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 15:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GJM Fonu Nisan/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029773
BIST
15:462.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -62,42
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:4615,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1050
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:4616,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:46913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,14
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:44
|IHAAS
|23,98
|5.928.057
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.616
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.022.162
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.088
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|785.199
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.315.129
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.837
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,46
|3.565.241.490
|% -1,75
|
|SISE
|19,56
|2.688.667.302
|% -2,00
|
|KRDMD
|15,83
|1.981.764.621
|% -5,04
|
|SAHOL
|19,18
|1.678.471.957
|% -4,86
|
|ASELS
|22,82
|1.495.038.750
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,69
|792.912.313
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,59
|1.016.333.475
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,64
|580.289.458
|% -0,27
|
|SISE
|19,56
|2.688.667.302
|% -2,00
|
|KRDMD
|15,83
|1.981.764.621
|% -5,04
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3897
|15,4018
|% 0,65
|
|Euro
|16,0758
|16,1086
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7782
|18,8723
|% 0,48
|
|Frank
|15,4064
|15,4992
|% 0,47
|
|Riyal
|4,0913
|4,1118
|% 0,58
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-7,14
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.129
|6.222
|-41,00
|
|Tam
|6.098
|6.256
|-36,64
|
|Yarım
|2.948
|3.026
|-17,73
|
|Çeyrek
|1.478
|1.513
|-8,86
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,40
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,63
|
Seans Raporu
15:44
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16:00IPEKE
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 94 kaybederek (% -2.67 ) 2, 145
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15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, GLBMD, UZERB, IHAAS, IMASM
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15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, PKENT, SELVA, LIDFA, UFUK, KAPLM