***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 15:15
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECB Fonu Nisan/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029776
BIST
15:462.392
En Yüksek
|Değişim
|: -2,54%
|| -62,42
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:4615,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0957
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:4616,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0153
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:46913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,14
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:44
|IHAAS
|23,98
|5.912.470
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.616
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.010.119
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.088
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|778.659
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.285.942
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.837
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,50
|3.546.432.681
|% -1,66
|
|SISE
|19,56
|2.679.178.637
|% -2,00
|
|KRDMD
|15,83
|1.958.252.999
|% -5,04
|
|SAHOL
|19,21
|1.661.487.828
|% -4,71
|
|ASELS
|22,84
|1.491.470.959
|% -4,27
|
|EKGYO
|2,68
|792.887.486
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,60
|1.009.763.786
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,64
|576.307.949
|% -0,27
|
|SISE
|19,56
|2.679.178.637
|% -2,00
|
|KRDMD
|15,83
|1.958.252.999
|% -5,04
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3905
|15,4020
|% 0,65
|
|Euro
|16,0824
|16,1183
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7836
|18,8778
|% 0,51
|
|Frank
|15,4066
|15,4994
|% 0,47
|
|Riyal
|4,0911
|4,1116
|% 0,57
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-6,97
|
|Altın Gr.
|913
|913
|1,46
|
|Cumhuriyet
|6.120
|6.213
|-50,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|-0,24
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,80
|
Seans Raporu
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