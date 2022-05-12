***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 15:15
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECA Fonu Nisan/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029777
BIST
15:452.391
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -62,84
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:4515,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0999
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:4516,1086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0254
|Açılış
|: 16,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:45913,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,14
|Açılış
|: 913,78
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:45
|IHAAS
|23,98
|5.910.072
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.616
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|9.002.246
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.255.088
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|778.659
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.264.192
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.183.837
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,44
|3.522.761.154
|% -1,80
|
|SISE
|19,52
|2.667.418.942
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,84
|1.928.203.736
|% -4,98
|
|SAHOL
|19,20
|1.652.918.187
|% -4,76
|
|ASELS
|22,80
|1.482.738.386
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,69
|782.959.092
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,59
|999.502.914
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,65
|572.684.467
|% 0,00
|
|SISE
|19,52
|2.667.418.942
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,84
|1.928.203.736
|% -4,98
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3897
|15,4018
|% 0,65
|
|Euro
|16,0758
|16,1086
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,7821
|18,8763
|% 0,50
|
|Frank
|15,4099
|15,5027
|% 0,49
|
|Riyal
|4,0914
|4,1119
|% 0,58
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-5,01
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.088
|6.245
|-47,11
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|-22,79
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,93
|
Seans Raporu
15:45
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16:00IPEKE
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 459, 017 adet işlem
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15:58AYEN
Yüzde -6.88 oranında düşüşle 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 846, 326 adet işlem
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15:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 94 kaybederek (% -2.67 ) 2, 145
-
15:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MNDRS, GLBMD, UZERB, IHAAS, IMASM
-
15:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, PKENT, SELVA, LIDFA, UFUK, KAPLM