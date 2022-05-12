***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 15:16
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
EC2 Fonu Nisan/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029778
BIST
15:222.400
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -54,17
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:2215,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0922
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:2216,1251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0089
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:22911,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,34
|Açılış
|: 911,98
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:20
|IHAAS
|23,98
|5.885.229
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.488
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.945.792
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.233.047
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|773.934
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.031.259
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.043.189
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,54
|3.357.282.136
|% -1,56
|
|SISE
|19,55
|2.563.297.278
|% -2,05
|
|KRDMD
|15,88
|1.826.619.144
|% -4,74
|
|SAHOL
|19,22
|1.512.370.045
|% -4,66
|
|TUPRS
|252,20
|1.422.758.374
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,68
|737.968.279
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,60
|919.367.653
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,62
|489.977.108
|% -0,82
|
|SISE
|19,55
|2.563.297.278
|% -2,05
|
|KRDMD
|15,88
|1.826.619.144
|% -4,74
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3811
|15,3928
|% 0,59
|
|Euro
|16,0790
|16,1183
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7180
|18,8118
|% 0,16
|
|Frank
|15,3632
|15,4558
|% 0,19
|
|Riyal
|4,0893
|4,1098
|% 0,53
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-8,46
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,75
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.093
|6.250
|-41,87
|
|Yarım
|2.945
|3.023
|-20,26
|
|Çeyrek
|1.477
|1.512
|-10,13
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,16
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:32XU100
Endeks 2, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 35 altında . İşlem hacmi 28, 317.00 milyon TL de
-
15:31OZKGY
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 419 adet işlem
-
15:31OZKGY
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 419 adet işlem
-
15:30ESEN
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 451 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, SAHOL, VESTL