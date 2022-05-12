***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 15:16
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GZN Fonu Nisan/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029780
BIST
15:232.399
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -54,58
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
15:2315,4092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1073
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
15:2316,1389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0171
15:23912,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,92
|Açılış
|: 912,55
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IHAAS
|23,98
|5.885.229
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.795.488
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.945.792
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.233.047
|% 9,90
|
|LIDFA
|6,21
|773.934
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|63.031.259
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.043.189
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,54
|3.357.282.136
|% -1,56
|
|SISE
|19,55
|2.563.297.278
|% -2,05
|
|KRDMD
|15,88
|1.826.619.144
|% -4,74
|
|SAHOL
|19,22
|1.512.370.045
|% -4,66
|
|TUPRS
|252,20
|1.422.758.374
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,68
|737.968.279
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,60
|919.367.653
|% -2,13
|
|DOHOL
|3,62
|489.977.108
|% -0,82
|
|SISE
|19,55
|2.563.297.278
|% -2,05
|
|KRDMD
|15,88
|1.826.619.144
|% -4,74
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3811
|15,3928
|% 0,59
|
|Euro
|16,0790
|16,1183
|% -0,10
|
|Sterlin
|18,7319
|18,8258
|% 0,23
|
|Frank
|15,3735
|15,4661
|% 0,25
|
|Riyal
|4,0910
|4,1115
|% 0,57
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-9,16
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|-54,00
|
|Tam
|6.088
|6.245
|-47,11
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|-22,79
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|-11,39
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,28
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,93
|
Seans Raporu
15:21
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15:36ARSAN
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15:32XU100
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15:31OZKGY
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 419 adet işlem
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15:31OZKGY
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 419 adet işlem
-
15:30ESEN
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 513, 451 adet işlem