***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:46
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035192
BIST
12:352.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -10,65
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
12:3516,7516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1782
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
12:3517,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2462
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9877
En Düşük
17,7366
12:35995,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,35
|Açılış
|: 995,11
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MARTI
|1,38
|19.191.770
|% 38,00
|
|RYSAS
|9,07
|34.990.944
|% 9,94
|
|KIMMR
|3,56
|33.483.946
|% 9,20
|
|CEMTS
|31,94
|121.912.496
|% 9,01
|
|INTEM
|61,50
|16.574.747
|% 7,89
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,90
|1.070.080.440
|% -6,16
|
|TEKTU
|1,68
|24.312.278
|% -4,00
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|PINSU
|5,13
|27.885.404
|% -3,75
|
|THYAO
|48,12
|1.998.897.545
|% 0,54
|
|SASA
|44,92
|1.510.898.277
|% 1,45
|
|TOASO
|73,90
|1.070.080.440
|% -6,16
|
|KARSN
|7,33
|986.241.220
|% 1,10
|
|SAHOL
|21,12
|864.920.909
|% 0,86
|
|ODAS
|3,05
|555.617.121
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,88
|357.499.749
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|469.003.360
|% -1,20
|
|TSKB
|2,39
|220.387.619
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,28
|118.609.779
|% -1,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7486
|16,7516
|% 1,08
|
|Euro
|17,9483
|17,9877
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,8839
|20,9887
|% 0,95
|
|Frank
|17,0964
|17,1994
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4507
|4,4731
|% 1,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|6,04
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|62,00
|
|Tam
|6.599
|6.763
|71,71
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|34,69
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|