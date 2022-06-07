***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:47
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GKF Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035194
BIST
13:222.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,51
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:2216,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1763
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:2217,9739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2324
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:22994,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,54
|Açılış
|: 994,29
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MARTI
|1,41
|28.565.640
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.397.377
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.072.388
|% 9,94
|
|TETMT
|279,50
|38.165.240
|% 8,97
|
|CEMTS
|31,88
|131.880.925
|% 8,81
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|73,95
|1.138.057.723
|% -6,10
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|38.186.747
|% -4,70
|
|PINSU
|5,14
|31.673.585
|% -3,56
|
|THYAO
|48,20
|2.139.971.619
|% 0,71
|
|SASA
|44,90
|1.602.895.488
|% 1,40
|
|TOASO
|73,95
|1.138.057.723
|% -6,10
|
|KARSN
|7,34
|1.087.923.378
|% 1,24
|
|SAHOL
|21,20
|956.839.408
|% 1,24
|
|ODAS
|3,06
|633.640.091
|% 2,00
|
|KARSN
|7,34
|1.087.923.378
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,88
|370.989.435
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,29
|137.883.582
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,92
|508.122.686
|% -1,20
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7376
|16,7497
|% 1,06
|
|Euro
|17,9291
|17,9739
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,8934
|20,9981
|% 0,99
|
|Frank
|17,0857
|17,1886
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4513
|4,4736
|% 1,12
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|7,45
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,54
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,26
|