***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECT Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035197
BIST
12:582.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,52
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
12:5816,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1818
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
12:5817,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2302
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
12:58994,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,88
|Açılış
|: 994,64
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler12:58
|MARTI
|1,42
|23.869.995
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|21.447.284
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|35.389.198
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,84
|129.403.007
|% 8,67
|
|QUAGR
|29,08
|67.022.495
|% 7,70
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|74,05
|1.111.834.037
|% -5,97
|
|RODRG
|16,22
|1.775.982
|% -4,02
|
|TEKTU
|1,68
|24.929.538
|% -4,00
|
|SNKRN
|32,50
|1.236.545
|% -3,85
|
|THYAO
|48,18
|2.055.511.108
|% 0,67
|
|SASA
|44,98
|1.568.158.941
|% 1,58
|
|TOASO
|74,05
|1.111.834.037
|% -5,97
|
|KARSN
|7,37
|1.040.010.441
|% 1,66
|
|SAHOL
|21,16
|912.819.743
|% 1,05
|
|ODAS
|3,04
|579.038.594
|% 1,33
|
|KARSN
|7,37
|1.040.010.441
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,87
|368.407.459
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|486.417.388
|% -1,20
|
|TSKB
|2,39
|224.360.496
|% 2,58
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7478
|16,7552
|% 1,10
|
|Euro
|17,9335
|17,9717
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,8773
|20,9820
|% 0,91
|
|Frank
|17,0823
|17,1852
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4515
|4,4738
|% 1,12
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,35
|
|Altın Gr.
|995
|995
|13,88
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|68,00
|
|Tam
|6.596
|6.760
|68,90
|
|Yarım
|3.188
|3.270
|33,33
|
|Çeyrek
|1.599
|1.635
|16,66
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,37
|