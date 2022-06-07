***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035198
BIST
12:572.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
12:5716,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1865
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7599
En Düşük
16,5644
12:5717,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2338
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
12:57994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,86
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MARTI
|1,41
|23.659.944
|% 41,00
|
|RYSAS
|9,07
|35.105.289
|% 9,94
|
|INTEM
|62,05
|18.337.423
|% 8,86
|
|CEMTS
|31,88
|128.627.551
|% 8,81
|
|QUAGR
|29,02
|66.823.301
|% 7,48
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.107.348.820
|% -6,03
|
|EUKYO
|3,50
|628.469
|% -4,89
|
|RODRG
|16,20
|1.774.421
|% -4,14
|
|TEKTU
|1,68
|24.701.126
|% -4,00
|
|THYAO
|48,20
|2.045.544.790
|% 0,71
|
|SASA
|44,98
|1.561.288.424
|% 1,58
|
|TOASO
|74,00
|1.107.348.820
|% -6,03
|
|KARSN
|7,36
|1.022.033.998
|% 1,52
|
|SAHOL
|21,14
|901.172.037
|% 0,96
|
|ODAS
|3,05
|578.459.699
|% 1,67
|
|KARSN
|7,36
|1.022.033.998
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,88
|362.248.135
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,92
|481.354.006
|% -1,20
|
|TSKB
|2,38
|224.080.914
|% 2,15
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7426
|16,7599
|% 1,13
|
|Euro
|17,9327
|17,9753
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,8695
|20,9741
|% 0,88
|
|Frank
|17,0839
|17,1868
|% 0,55
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 1,09
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|5,41
|
|Altın Gr.
|994
|995
|13,85
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|68,00
|
|Tam
|6.599
|6.763
|71,51
|
|Yarım
|3.189
|3.271
|34,59
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,41
|