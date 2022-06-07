***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035199
BIST
12:572.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
12:5716,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1865
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7599
En Düşük
16,5644
12:5717,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2338
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
12:57994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,86
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MARTI
|1,40
|22.177.297
|% 40,00
|
|RYSAS
|9,07
|35.104.164
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,76
|128.023.747
|% 8,40
|
|INTEM
|61,75
|17.774.649
|% 8,33
|
|QUAGR
|29,10
|66.759.383
|% 7,78
|
|MZHLD
|71,95
|2.256.784
|% -9,95
|
|TOASO
|73,90
|1.102.053.382
|% -6,16
|
|RODRG
|16,20
|1.715.471
|% -4,14
|
|SNKRN
|32,50
|60.613
|% -3,85
|
|TEKTU
|1,69
|24.689.982
|% -3,43
|
|THYAO
|48,16
|2.030.656.104
|% 0,63
|
|SASA
|44,98
|1.557.304.396
|% 1,58
|
|TOASO
|73,90
|1.102.053.382
|% -6,16
|
|KARSN
|7,35
|1.021.129.880
|% 1,38
|
|SAHOL
|21,14
|900.307.023
|% 0,96
|
|ODAS
|3,04
|577.404.187
|% 1,33
|
|KARSN
|7,35
|1.021.129.880
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,87
|360.572.761
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|474.273.921
|% -1,20
|
|TSKB
|2,38
|224.034.168
|% 2,15
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7426
|16,7599
|% 1,13
|
|Euro
|17,9327
|17,9753
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,8762
|20,9809
|% 0,91
|
|Frank
|17,0866
|17,1895
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4504
|4,4728
|% 1,10
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|6,01
|
|Altın Gr.
|995
|995
|14,42
|
|Cumhuriyet
|6.633
|6.733
|72,00
|
|Tam
|6.598
|6.762
|70,37
|
|Yarım
|3.189
|3.271
|34,04
|
|Çeyrek
|1.599
|1.635
|17,01
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,46
|