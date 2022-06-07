***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:48
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035200
BIST
13:192.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,42
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
13:1916,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1780
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7569
En Düşük
16,5644
13:1917,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2291
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
13:19994,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,47
|Açılış
|: 994,23
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
995,91
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler13:17
|MARTI
|1,42
|27.701.462
|% 42,00
|
|INTEM
|62,70
|22.164.697
|% 10,00
|
|TETMT
|282,10
|34.339.343
|% 9,98
|
|RYSAS
|9,07
|38.072.261
|% 9,94
|
|CEMTS
|31,82
|131.438.421
|% 8,60
|
|MZHLD
|71,95
|7.606.698
|% -9,95
|
|TOASO
|74,00
|1.135.089.283
|% -6,03
|
|COSMO
|8,94
|37.330
|% -4,79
|
|KUYAS
|6,90
|37.953.692
|% -4,70
|
|PINSU
|5,14
|31.564.493
|% -3,56
|
|THYAO
|48,22
|2.109.124.973
|% 0,75
|
|SASA
|44,90
|1.597.941.379
|% 1,40
|
|TOASO
|74,00
|1.135.089.283
|% -6,03
|
|KARSN
|7,33
|1.080.628.158
|% 1,10
|
|SAHOL
|21,22
|949.774.969
|% 1,34
|
|ODAS
|3,07
|633.384.262
|% 2,33
|
|KARSN
|7,33
|1.080.628.158
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|370.770.220
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,29
|137.797.137
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,93
|498.013.345
|% -1,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7447
|16,7486
|% 1,06
|
|Euro
|17,9323
|17,9742
|% 1,31
|
|Sterlin
|20,8947
|20,9995
|% 1,00
|
|Frank
|17,0854
|17,1884
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4514
|4,4738
|% 1,12
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|6,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|70,00
|
|Tam
|6.598
|6.765
|73,19
|
|Yarım
|3.189
|3.272
|35,41
|
|Çeyrek
|1.600
|1.636
|17,70
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,28
|