***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2022 12:49
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Mayıs/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035201
BIST
14:452.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,71
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4516,7595
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4517,9498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2083
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:45996,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,61
|Açılış
|: 996,37
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MARTI
|1,43
|40.748.735
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.193
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,75
|42.440.090
|% 9,70
|
|QUAGR
|29,50
|90.770.576
|% 9,26
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|40.460.173
|% -4,01
|
|PINSU
|5,15
|39.455.930
|% -3,38
|
|COSMO
|9,10
|73.994
|% -3,09
|
|THYAO
|48,02
|2.530.683.209
|% 0,33
|
|SASA
|44,30
|1.915.408.626
|% 0,05
|
|SAHOL
|21,26
|1.307.544.329
|% 1,53
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|742.027.641
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|428.169.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|678.020.076
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|323.164.668
|% 3,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7548
|16,7595
|% 1,12
|
|Euro
|17,9061
|17,9498
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8651
|20,9698
|% 0,86
|
|Frank
|17,0911
|17,1941
|% 0,59
|
|Riyal
|4,4543
|4,4766
|% 1,18
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,60
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.778
|86,96
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,06
|
|Çeyrek
|1.603
|1.639
|21,03
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,39
|