***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 17:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GLG Fonu Temmuz/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052456
BIST
17:452.762
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 38,53
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:4517,9596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:4518,2653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1090
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:451.024,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,75
|Açılış
|: 1.024,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:45
|BSOKE
|2,65
|81.697.254
|% 9,96
|
|COSMO
|16,50
|977.213
|% 7,56
|
|ATLAS
|1,30
|4.957.226
|% 7,44
|
|BTCIM
|27,66
|23.190.246
|% 6,38
|
|BOSSA
|12,05
|77.027.967
|% 5,98
|
|ASUZU
|297,00
|114.367.923
|% -10,00
|
|AKSUE
|32,36
|27.222.053
|% -6,31
|
|DARDL
|4,06
|253.960.227
|% -5,36
|
|CEMTS
|33,74
|213.423.045
|% -4,53
|
|EMNIS
|35,46
|600.297
|% -4,16
|
|THYAO
|57,75
|4.890.452.783
|% 4,43
|
|AKBNK
|9,53
|2.326.646.988
|% 4,61
|
|YKBNK
|5,31
|2.161.526.949
|% 4,94
|
|SISE
|23,54
|1.750.922.247
|% -0,93
|
|TSKB
|3,27
|1.663.718.119
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,51
|1.875.708.854
|% 8,67
|
|TSKB
|3,27
|1.663.718.119
|% 5,14
|
|YKBNK
|5,31
|2.161.526.949
|% 4,94
|
|ODAS
|4,02
|1.504.664.688
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|646.806.378
|% 9,95
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9596
|% 0,28
|
|Euro
|18,2497
|18,2653
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,5996
|21,7079
|% -0,55
|
|Frank
|18,5808
|18,6927
|% -0,55
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,22
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,27
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.875
|6.933
|-57,00
|
|Yarım
|3.350
|3.390
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,55
|95,55
|1,43
|
Seans Raporu
17:45
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17:59MOBTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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