***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 17:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLC Fonu Temmuz/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052457
BIST
17:472.760
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 36,56
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
17:4717,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
17:4718,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1117
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
17:471.025,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.025,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DAPGM
|35,42
|81.504.189
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.807.930
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|35.560.949
|% 9,97
|
|RODRG
|23,38
|6.452.686
|% 9,97
|
|ASUZU
|297,00
|114.335.550
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|924.899.342
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|16.714.954
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,16
|40.645.479
|% -9,49
|
|OZKGY
|7,33
|44.207.072
|% -6,86
|
|THYAO
|57,45
|4.780.092.451
|% 3,89
|
|AKBNK
|9,54
|2.312.228.419
|% 4,72
|
|YKBNK
|5,32
|2.141.201.346
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,50
|1.858.664.858
|% 8,36
|
|SISE
|23,54
|1.744.506.404
|% -0,93
|
|EKGYO
|3,50
|1.858.664.858
|% 8,36
|
|TSKB
|3,29
|1.659.285.241
|% 5,79
|
|YKBNK
|5,32
|2.141.201.346
|% 5,14
|
|ODAS
|4,02
|1.499.090.105
|% -2,43
|
|SKBNK
|2,21
|646.806.378
|% 9,95
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9446
|17,9596
|% 0,28
|
|Euro
|18,2497
|18,2653
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,5967
|21,7050
|% -0,56
|
|Frank
|18,5770
|18,6889
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7632
|4,7871
|% 0,22
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,78
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.866
|6.930
|-60,00
|
|Yarım
|3.346
|3.388
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.693
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,94
|19,97
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,95
|95,95
|1,83
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE