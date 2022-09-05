***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:13
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GLG Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060185
BIST
17:113.363
En Yüksek
|Değişim
|: 4,35%
|| 140,13
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.363
En Düşük
3.248
17:1118,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:1118,1055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:111.002,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.002,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:09
|ICBCT
|7,93
|33.513.739
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.737.745.764
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.156.797
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.827.427.514
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.121.312
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.593.363
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,10
|76.746.231
|% -8,64
|
|MOBTL
|2,29
|207.256.687
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,80
|103.845.040
|% -5,15
|
|YKBNK
|8,25
|9.985.180.734
|% 5,63
|
|THYAO
|75,20
|8.020.079.920
|% 4,74
|
|EREGL
|30,98
|7.557.141.914
|% 9,94
|
|GARAN
|25,82
|6.342.037.913
|% 5,91
|
|SISE
|25,76
|4.602.138.894
|% 3,21
|
|YKBNK
|8,25
|9.985.180.734
|% 5,63
|
|EKGYO
|4,41
|4.317.305.973
|% 8,89
|
|KRDMD
|12,88
|2.737.745.764
|% 9,99
|
|VAKBN
|9,17
|1.827.427.514
|% 9,95
|
|HALKB
|9,87
|1.775.928.568
|% 9,91
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2188
|18,2290
|% 0,16
|
|Euro
|18,0904
|18,0995
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,8968
|21,0016
|% 0,03
|
|Frank
|18,4955
|18,6069
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8332
|4,8575
|% 0,13
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.762
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.295
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,01
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|3,76
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24XU100
Endeks 3, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 23 üstünde . İşlem hacmi 91, 861.00 milyon TL de
-
17:24FADE
Yüzde 8.06 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 281, 004 adet işlem
-
17:23ISDMR
Yüzde 9.46 oranında artışla 26.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 210, 531 adet işlem
-
17:22VKGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 331, 510 adet işlem
-
17:21BRKSN
Yüzde 9.82 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 035 adet işlem