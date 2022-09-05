***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:13
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GKF Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060187
BIST
17:003.354
En Yüksek
|Değişim
|: 4,08%
|| 131,61
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.357
En Düşük
3.248
17:0018,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:0018,0984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0205
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:001.002,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.002,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KRDMD
|12,88
|2.737.376.778
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.104.802
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.547.599
|% 9,97
|
|PRKME
|14,68
|81.178.409
|% 9,96
|
|MTRKS
|42,78
|50.989.293
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,90
|75.965.742
|% -8,78
|
|DOGUB
|10,41
|20.849.831
|% -7,63
|
|MOBTL
|2,30
|199.970.411
|% -5,74
|
|BJKAS
|8,05
|195.486.233
|% -5,18
|
|YKBNK
|8,23
|9.695.514.931
|% 5,38
|
|THYAO
|74,85
|7.604.197.795
|% 4,25
|
|EREGL
|30,96
|7.507.994.175
|% 9,87
|
|GARAN
|25,82
|6.250.694.973
|% 5,91
|
|AKBNK
|14,31
|6.095.847.417
|% 9,82
|
|YKBNK
|8,23
|9.695.514.931
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,39
|4.193.073.673
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,31
|6.095.847.417
|% 9,82
|
|ISCTR
|9,62
|3.947.806.262
|% 8,82
|
|EREGL
|30,96
|7.507.994.175
|% 9,87
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2184
|18,2290
|% 0,16
|
|Euro
|18,0873
|18,0984
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9157
|21,0206
|% 0,12
|
|Frank
|18,5092
|18,6207
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.810
|45,00
|
|Yarım
|3.293
|3.330
|23,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,01
|
|B. Petrol
|96,52
|96,52
|3,50
|
Seans Raporu
17:00
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17:15PRKME
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 912 adet işlem
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 49 artarak (% 4.88 ) 3, 665
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17:14
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17:14XU100
Endeks 3, 355 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 11 üstünde . İşlem hacmi 89, 855.00 milyon TL de
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17:14HLGYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 849, 099 adet işlem