***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:14
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECT Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060191
BIST
16:593.356
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 132,89
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.357
En Düşük
3.248
16:5918,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:5918,1020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0169
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:591.003,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.003,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KRDMD
|12,88
|2.737.338.473
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.104.733
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.682
|% 9,97
|
|PRKME
|14,68
|78.163.473
|% 9,96
|
|MTRKS
|42,78
|50.962.555
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,90
|75.897.639
|% -8,78
|
|DOGUB
|10,50
|20.836.740
|% -6,83
|
|MOBTL
|2,30
|199.950.931
|% -5,74
|
|EGGUB
|72,85
|101.922.279
|% -5,08
|
|YKBNK
|8,21
|9.657.478.951
|% 5,12
|
|THYAO
|75,00
|7.526.639.215
|% 4,46
|
|EREGL
|30,96
|7.498.556.276
|% 9,87
|
|GARAN
|25,76
|6.235.924.143
|% 5,66
|
|AKBNK
|14,27
|6.080.144.440
|% 9,52
|
|YKBNK
|8,21
|9.657.478.951
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|4.191.872.595
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,27
|6.080.144.440
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,58
|3.921.055.207
|% 8,37
|
|EREGL
|30,96
|7.498.556.276
|% 9,87
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2207
|18,2271
|% 0,15
|
|Euro
|18,0931
|18,1026
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9149
|21,0198
|% 0,12
|
|Frank
|18,5086
|18,6201
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12TSKB
Yüzde 9.75 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 663, 690 adet işlem
-
17:11KRDMB
Yüzde 9.90 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 941 adet işlem
-
17:10VKGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 226, 611 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 3, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 06 üstünde . İşlem hacmi 89, 188.00 milyon TL de
-
17:09AGYO
Yüzde 7.39 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 747, 035 adet işlem