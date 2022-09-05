***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:15
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060192
BIST
17:553.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 138,96
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5518,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5518,0974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:551.002,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRDMD
|12,88
|2.743.522.625
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.250.775
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.927.052
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.505.904
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.156.536
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|79.686.906
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,27
|218.504.786
|% -6,97
|
|EGGUB
|72,05
|111.931.080
|% -6,12
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|THYAO
|75,50
|9.395.468.757
|% 5,15
|
|EREGL
|30,98
|7.830.833.715
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|YKBNK
|8,18
|11.044.176.947
|% 4,74
|
|EKGYO
|4,38
|4.567.115.712
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,27
|6.629.371.966
|% 9,52
|
|ISCTR
|9,69
|4.358.335.150
|% 9,62
|
|GARAN
|25,44
|7.071.359.112
|% 4,35
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9258
|21,0307
|% 0,17
|
|Frank
|18,5001
|18,6116
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.816
|51,00
|
|Yarım
|3.292
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,04
|
|B. Petrol
|96,92
|96,92
|3,90
|
Seans Raporu
17:54
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
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17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
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17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de