***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:15
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ECA Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060193
BIST
16:593.356
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 132,89
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.357
En Düşük
3.248
16:5918,2390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:5918,1020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0169
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:591.003,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.003,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KRDMD
|12,88
|2.737.376.778
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.104.802
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.547.599
|% 9,97
|
|PRKME
|14,68
|81.178.409
|% 9,96
|
|MTRKS
|42,78
|50.989.293
|% -9,97
|
|ULUSE
|129,90
|75.965.742
|% -8,78
|
|DOGUB
|10,41
|20.849.831
|% -7,63
|
|MOBTL
|2,30
|199.970.411
|% -5,74
|
|BJKAS
|8,05
|195.486.233
|% -5,18
|
|YKBNK
|8,23
|9.695.514.931
|% 5,38
|
|THYAO
|74,85
|7.604.197.795
|% 4,25
|
|EREGL
|30,96
|7.507.994.175
|% 9,87
|
|GARAN
|25,82
|6.250.694.973
|% 5,91
|
|AKBNK
|14,31
|6.095.847.417
|% 9,82
|
|YKBNK
|8,23
|9.695.514.931
|% 5,38
|
|EKGYO
|4,39
|4.193.073.673
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,31
|6.095.847.417
|% 9,82
|
|ISCTR
|9,62
|3.947.806.262
|% 8,82
|
|EREGL
|30,96
|7.507.994.175
|% 9,87
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2066
|18,2390
|% 0,21
|
|Euro
|18,0948
|18,1020
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9157
|21,0206
|% 0,12
|
|Frank
|18,5092
|18,6207
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8339
|4,8581
|% 0,15
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.762
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.295
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,01
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|3,76
|
Seans Raporu
16:59
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17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 49 artarak (% 4.88 ) 3, 665
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17:14XU100
Endeks 3, 355 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 11 üstünde . İşlem hacmi 89, 855.00 milyon TL de
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17:14HLGYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 849, 099 adet işlem
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17:12TSKB
Yüzde 9.75 oranında artışla 6.53 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 663, 690 adet işlem