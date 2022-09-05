***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GZM Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060199
BIST
17:553.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,31%
|| 138,79
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.367
En Düşük
3.248
17:5518,2258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:5518,0974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0215
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:551.002,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.002,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRDMD
|12,88
|2.743.573.346
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.796.721
|% 9,99
|
|ZRGYO
|3,75
|70.933.676
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.990.409
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.565.447
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.603.828
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.164.057
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,70
|79.804.798
|% -8,92
|
|MOBTL
|2,28
|218.670.390
|% -6,56
|
|EGGUB
|72,00
|112.167.474
|% -6,19
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|THYAO
|75,65
|9.463.638.782
|% 5,36
|
|EREGL
|30,98
|7.832.051.942
|% 9,94
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|YKBNK
|8,21
|11.137.438.180
|% 5,12
|
|EKGYO
|4,39
|4.588.157.580
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,30
|6.657.028.075
|% 9,75
|
|ISCTR
|9,70
|4.419.496.625
|% 9,73
|
|GARAN
|25,56
|7.130.007.254
|% 4,84
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0909
|18,0997
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9168
|21,0217
|% 0,13
|
|Frank
|18,4974
|18,6088
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8335
|4,8578
|% 0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-0,32
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.758
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.293
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,83
|96,83
|3,81
|
Seans Raporu
17:53
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 180, 65 artarak (% 5.17 ) 3, 675
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17:59XU100
Endeks 3, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 31 üstünde . İşlem hacmi 99, 876.00 milyon TL de
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17:59VAKBN
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 206, 458, 290 adet işlem
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17:56ISDMR
Yüzde 9.70 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 434, 886 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 3, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 3 üstünde . İşlem hacmi 98, 831.00 milyon TL de