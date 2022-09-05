***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.09.2022 17:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GLV Fonu Ağustos/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060201
BIST
17:273.357
En Yüksek
|Değişim
|: 4,18%
|| 134,59
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2718,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2718,1068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0121
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:271.002,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.002,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:27
|KRDMD
|12,88
|2.738.772.043
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.596.980
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.416.077
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.849.181.157
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.311.555
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.753.784
|% -9,94
|
|ULUSE
|130,70
|77.966.726
|% -8,22
|
|MOBTL
|2,28
|216.154.411
|% -6,56
|
|MIPAZ
|7,70
|57.955.935
|% -5,75
|
|YKBNK
|8,20
|10.557.646.791
|% 4,99
|
|THYAO
|75,40
|9.034.191.191
|% 5,01
|
|EREGL
|30,98
|7.758.017.810
|% 9,94
|
|GARAN
|25,40
|6.722.125.352
|% 4,18
|
|AKBNK
|14,19
|6.500.630.531
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,20
|10.557.646.791
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,38
|4.457.087.084
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.500.630.531
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,56
|4.102.163.141
|% 8,14
|
|GARAN
|25,40
|6.722.125.352
|% 4,18
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2184
|18,2270
|% 0,15
|
|Euro
|18,0976
|18,1068
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9151
|21,0199
|% 0,12
|
|Frank
|18,5030
|18,6144
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,14
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.761
|6.814
|49,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,14
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|96,79
|96,79
|3,77
|