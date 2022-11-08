***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 13:29
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GMD Fonu Ekim/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077908
BIST
14:564.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 68,40
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:5618,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1301
|Açılış
|: 18,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:5618,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0808
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:561.000,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,47
|Açılış
|: 1.000,62
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:54
|GUBRF
|162,80
|723.874.680
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.983.892
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.299.677
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|34.327.344
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,16
|10.187.457.352
|% -1,26
|
|THYAO
|114,90
|9.004.894.821
|% 7,18
|
|EKGYO
|5,00
|4.118.691.422
|% 4,38
|
|ASELS
|36,88
|3.990.700.181
|% 3,42
|
|KRDMD
|13,28
|3.645.976.225
|% -4,12
|
|EKGYO
|5,00
|4.118.691.422
|% 4,38
|
|EREGL
|36,16
|10.187.457.352
|% -1,26
|
|KRDMD
|13,28
|3.645.976.225
|% -4,12
|
|SKBNK
|2,14
|529.520.385
|% 2,88
|
|ISCTR
|9,33
|1.989.059.949
|% 0,86
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6076
|% 0,71
|
|Euro
|18,6075
|18,6175
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2817
|21,3884
|% 0,30
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,63
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-1,86
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,20
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.694
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,37
|97,37
|-0,55
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Seans Raporu
14:54
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