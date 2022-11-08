***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 13:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECV Fonu Ekim/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077914
BIST
13:474.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 63,16
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
13:4718,6094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1324
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:4718,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0709
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:47999,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,67
|Açılış
|: 999,82
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:47
|GRSEL
|15,95
|28.501.803
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|716.116.935
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|835.787
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.810.092
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|CEOEM
|12,06
|89.053.792
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.114.606
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|EREGL
|36,98
|9.210.122.684
|% 0,98
|
|THYAO
|114,70
|7.460.935.326
|% 7,00
|
|KRDMD
|13,37
|3.349.195.981
|% -3,47
|
|ASELS
|36,76
|3.070.078.260
|% 3,08
|
|EKGYO
|4,86
|2.949.938.009
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,86
|2.949.938.009
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,37
|3.349.195.981
|% -3,47
|
|EREGL
|36,98
|9.210.122.684
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,14
|493.947.289
|% 2,88
|
|PETKM
|14,58
|2.398.549.073
|% -0,48
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6070
|18,6094
|% 0,72
|
|Euro
|18,5996
|18,6059
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2869
|21,3936
|% 0,33
|
|Frank
|18,7399
|18,8528
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,64
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,81
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,51
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,95
|96,95
|-0,97
|