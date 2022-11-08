***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 13:31
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECB Fonu Ekim/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077916
BIST
13:314.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 60,45
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
13:3118,6103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1333
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:3118,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0817
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:31999,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,62
|Açılış
|: 1.000,04
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:31
|GRSEL
|15,95
|28.002.824
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|715.061.014
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.808.846
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|SMRTG
|84,55
|58.222.512
|% 9,95
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|1.343.455
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|32.428.273
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,24
|68.984.605
|% -8,66
|
|EREGL
|36,90
|9.042.717.732
|% 0,76
|
|THYAO
|113,80
|7.118.742.565
|% 6,16
|
|KRDMD
|13,37
|3.299.547.317
|% -3,47
|
|EKGYO
|4,85
|2.861.820.884
|% 1,25
|
|ASELS
|36,34
|2.773.316.298
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,85
|2.861.820.884
|% 1,25
|
|KRDMD
|13,37
|3.299.547.317
|% -3,47
|
|EREGL
|36,90
|9.042.717.732
|% 0,76
|
|SKBNK
|2,15
|475.795.211
|% 3,37
|
|YKBNK
|9,60
|1.522.820.634
|% 2,02
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6103
|% 0,72
|
|Euro
|18,6090
|18,6167
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2839
|21,3907
|% 0,32
|
|Frank
|18,7436
|18,8565
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,63
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.664
|6.764
|-24,00
|
|Tam
|6.689
|6.736
|-12,00
|
|Yarım
|3.259
|3.293
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,71
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,86
|96,86
|-1,06
|