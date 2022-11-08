***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 13:32
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EBD Fonu Ekim/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077919
BIST
13:194.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 58,25
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
13:1918,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1299
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
13:1918,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0841
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
13:19999,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,71
|Açılış
|: 999,86
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler13:17
|GRSEL
|15,95
|27.411.637
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|709.247.751
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.158.300
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.332.070
|% 9,97
|
|SMRTG
|84,55
|58.222.512
|% 9,95
|
|VKING
|11,79
|1.006.949
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|31.457.089
|% -9,97
|
|KERVN
|0,77
|799.720
|% -9,41
|
|CEOEM
|12,20
|58.292.088
|% -8,96
|
|EREGL
|37,12
|8.822.503.308
|% 1,37
|
|THYAO
|111,60
|6.126.558.504
|% 4,10
|
|KRDMD
|13,39
|3.239.019.989
|% -3,32
|
|EKGYO
|4,86
|2.678.637.257
|% 1,46
|
|ASELS
|36,40
|2.666.091.548
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,86
|2.678.637.257
|% 1,46
|
|KRDMD
|13,39
|3.239.019.989
|% -3,32
|
|EREGL
|37,12
|8.822.503.308
|% 1,37
|
|SKBNK
|2,15
|461.003.785
|% 3,37
|
|PETKM
|14,53
|2.239.839.522
|% -0,82
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6066
|18,6077
|% 0,71
|
|Euro
|18,6035
|18,6121
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,2999
|21,4068
|% 0,39
|
|Frank
|18,7343
|18,8472
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,64
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-25,00
|
|Tam
|6.694
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,03
|
|B. Petrol
|97,07
|97,07
|-0,85
|