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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.12.2022 17:51
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

ECT Fonu Kasım/2022 Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085540


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,40 64.083.319 % 10,00  
SNICA 34,80 652.924.645 % 9,99  
BARMA 134,30 598.444.727 % 9,99  
LIDER 68,35 16.888.130 % 9,98  
ALFAS 219,20 493.883.258 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6316 18,6406 % 0,03  
Euro 19,5921 19,6125 % 0,51  
Sterlin 22,7033 22,8172 % 0,70  
Frank 19,7294 19,8482 % 0,14  
Riyal 4,9408 4,9656 % -0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 10,30  
Altın Gr. 1.069 1.069 7,35  
Cumhuriyet 7.146 7.254 11,00  
Tam 7.197 7.253 53,00  
Yarım 3.485 3.546 26,00  
Çeyrek 1.748 1.772 12,00  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,49  
Gümüş Gr. 13,59 13,61 0,30  
B. Petrol 78,15 78,15 -1,20  
Seans Raporu 18:05
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