***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 15:23
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECA Fonu Mayıs/2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157253
BIST
15:315.499
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -62,66
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:3123,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1431
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:3125,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,3243
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:311.468,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.468,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.468,47
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:27
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|86.203.388
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|60.803.224
|% 9,98
|
|EGEPO
|16,14
|24.177.115
|% 9,95
|
|ADEL
|158,00
|60.942.072
|% 9,95
|
|IMASM
|17,66
|594.436.611
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|46.573.788
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|103.372.811
|% -9,95
|
|IHEVA
|1,70
|83.979.220
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,50
|5.031.025.521
|% -1,16
|
|AKBNK
|18,41
|3.136.597.930
|% 0,11
|
|YKBNK
|12,30
|3.134.613.656
|% 1,57
|
|KRDMD
|20,48
|2.704.608.498
|% 1,09
|
|SASA
|64,95
|2.639.077.507
|% -2,04
|
|EKGYO
|7,82
|2.145.380.218
|% -1,88
|
|YKBNK
|12,30
|3.134.613.656
|% 1,57
|
|ISCTR
|13,51
|2.515.148.518
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,41
|3.136.597.930
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,55
|378.124.633
|% 1,59
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3909
|23,3978
|% 0,61
|
|Euro
|25,3415
|25,4284
|% 1,94
|
|Sterlin
|29,0904
|29,2363
|% 0,86
|
|Frank
|25,7236
|25,8785
|% 1,06
|
|Riyal
|6,2181
|6,2493
|% 0,56
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|14,44
|
|Altın Gr.
|1.464
|1.464
|13,25
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.955
|-30,00
|
|Tam
|9.755
|10.021
|-24,36
|
|Yarım
|4.803
|4.882
|13,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.437
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|0,30
|
|B. Petrol
|77,54
|77,54
|0,59
|
Seans Raporu
15:27
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15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 09 kaybederek (% -1.11 ) 6, 146
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15:41XU100
Endeks 5, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 58, 840.00 milyon TL de
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15:39KLRHO
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 13.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 014, 579 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
-
15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem