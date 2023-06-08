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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.06.2023 15:25
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

GZN Fonu Mayıs/2023 Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157263


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BIST En Aktif Hisseler15:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 31,90 2.809.656 % 10,00  
BURVA 53,80 60.860.413 % 9,98  
EGPRO 91,50 86.203.388 % 9,98  
EGEPO 16,14 26.026.840 % 9,95  
VKFYO 13,07 6.634.868 % 9,92  
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15:33 Alış Satış %  
Dolar 23,3885 23,3977 % 0,61  
Euro 25,3459 25,3669 % 1,69  
Sterlin 29,1044 29,2504 % 0,91  
Frank 25,7420 25,8971 % 1,13  
Riyal 6,2182 6,2493 % 0,56  
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15:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.956 1.956 16,21  
Altın Gr. 1.464 1.464 13,09  
Cumhuriyet 9.807 9.955 -30,00  
Tam 9.751 10.016 -29,14  
Yarım 4.803 4.882 13,00  
Çeyrek 2.394 2.437 3,00  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,36  
Gümüş Gr. 17,82 17,84 0,29  
B. Petrol 77,47 77,47 0,52  
Seans Raporu 15:33
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