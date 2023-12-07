***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 15:40
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GLC Fonu Kasım/2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223652
BIST
'
16:447.791
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,52
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:4428,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:4431,2915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1547
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2935
En Düşük
31,0844
16:441.895,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,73
|Açılış
|: 1.895,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.897,67
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ATATP
|97,90
|256.441.457
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.319.338
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.521.053
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|667.699.777
|% 9,92
|
|EKOS
|43,76
|878.357.132
|% 9,62
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|210.803.257
|% -9,96
|
|ICBCT
|17,10
|190.949.903
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.285.128
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|THYAO
|249,30
|5.111.222.285
|% -0,78
|
|TUPRS
|149,90
|3.021.960.990
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ASTOR
|104,30
|2.378.984.765
|% 2,76
|
|AKBNK
|34,92
|2.224.715.244
|% -4,33
|
|EKGYO
|7,41
|1.678.937.581
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,44
|2.941.284.647
|% -4,80
|
|ISCTR
|21,92
|2.080.174.268
|% -3,27
|
|ODAS
|9,91
|830.646.902
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,77
|353.076.077
|% -1,04
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9255
|28,9424
|% 0,10
|
|Euro
|31,2731
|31,2891
|% 0,49
|
|Sterlin
|36,2836
|36,4655
|% 0,24
|
|Frank
|32,9178
|33,1161
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6912
|7,7297
|% 0,08
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,91
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|902,97
|904,78
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,81
|976,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,21
|75,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,84
|2.035,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:42
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