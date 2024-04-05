***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 14:56
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
EC2 Fonu Mart/2024 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268392
BIST
'
16:109.455
En Düşük
|Değişim
|: 3,57%
|| 325,95
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.455
16:1031,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0548
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1034,5503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,1068
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:102.350,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.350,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MRGYO
|5,06
|80.205.184
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.352.377
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|277.422.255
|% -8,14
|
|BRKVY
|180,00
|10.930.884
|% -5,81
|
|TRILC
|16,86
|180.331.118
|% -5,76
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|300,50
|9.377.997.607
|% 3,62
|
|ISCTR
|12,63
|5.922.442.794
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,72
|5.551.959.215
|% 3,92
|
|TUPRS
|176,70
|3.112.072.427
|% 4,00
|
|KCHOL
|215,80
|3.018.621.457
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,63
|5.922.442.794
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,72
|5.551.959.215
|% 3,92
|
|ZOREN
|5,52
|924.427.668
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,79
|1.450.085.273
|% 5,50
|
|AKENR
|15,47
|1.601.730.064
|% -5,38
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8633
|31,9914
|% 0,30
|
|Euro
|34,5275
|34,5517
|% -0,30
|
|Sterlin
|39,9766
|40,1770
|% -0,05
|
|Frank
|35,0857
|35,2616
|% -0,04
|
|Riyal
|8,4714
|8,5139
|% 0,43
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,68
|26,71
|% 0,66
|
|Platin
|919,88
|921,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,58
|1.001,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,41
|2.292,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:08
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16:22MARBL
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 553, 779 adet işlem
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16:21DESA
Yüzde 7.78 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 448 adet işlem
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16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 304, 02 artarak (% 3.06 ) 10, 234
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16:20XU100
Endeks 9, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 78, 580.00 milyon TL de
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16:19ECILC
Yüzde 6.95 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 333, 620 adet işlem