***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 14:57
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ECB Fonu Mart/2024 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268395
BIST
'
16:099.449
En Düşük
|Değişim
|: 3,51%
|| 320,38
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.450
16:0931,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0562
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:0934,5219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,1352
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:092.351,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.351,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MRGYO
|5,06
|80.198.981
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.352.377
|% 9,97
|
|TRILC
|16,80
|178.654.532
|% -6,09
|
|BRKVY
|180,00
|10.930.884
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|SNPAM
|87,20
|3.539.289
|% -5,11
|
|DIRIT
|15,07
|1.992.942
|% -3,52
|
|THYAO
|299,25
|9.076.330.188
|% 3,19
|
|YKBNK
|29,64
|5.520.707.700
|% 3,64
|
|TUPRS
|176,30
|3.100.238.803
|% 3,77
|
|KCHOL
|215,30
|3.014.708.456
|% 2,92
|
|ODINE
|70,45
|2.253.909.797
|% 0,79
|
|YKBNK
|29,64
|5.520.707.700
|% 3,64
|
|ZOREN
|5,52
|922.653.443
|% 4,94
|
|EKGYO
|9,78
|1.447.383.690
|% 5,39
|
|VAKBN
|16,47
|1.562.502.984
|% 3,00
|
|HALKB
|14,86
|1.327.259.136
|% 4,28
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9438
|31,9520
|% 0,18
|
|Euro
|34,5074
|34,5219
|% -0,39
|
|Sterlin
|39,9972
|40,1977
|% 0,00
|
|Frank
|35,0954
|35,2713
|% -0,01
|
|Riyal
|8,4714
|8,5139
|% 0,43
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,73
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|920,06
|921,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,45
|1.003,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,08
|91,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,22
|2.295,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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16:22MARBL
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