***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 14:58
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GZM Fonu Mart/2024 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268401
BIST
'
16:119.453
En Düşük
|Değişim
|: 3,55%
|| 324,18
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.456
16:1131,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0485
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:1134,5458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1113
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:112.350,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,06
|Açılış
|: 2.350,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:10
|MRGYO
|5,06
|80.206.950
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.379.434
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|278.844.372
|% -8,14
|
|TRILC
|16,83
|185.042.910
|% -5,93
|
|BRKVY
|179,90
|10.960.534
|% -5,86
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|300,75
|9.655.211.674
|% 3,71
|
|ISCTR
|12,63
|5.996.947.746
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,88
|5.625.873.066
|% 4,48
|
|TUPRS
|176,80
|3.143.797.896
|% 4,06
|
|KCHOL
|216,30
|3.049.802.712
|% 3,39
|
|ISCTR
|12,63
|5.996.947.746
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,88
|5.625.873.066
|% 4,48
|
|ZOREN
|5,53
|927.621.741
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,80
|1.463.532.629
|% 5,60
|
|AKENR
|15,44
|1.607.611.314
|% -5,57
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9418
|31,9490
|% 0,17
|
|Euro
|34,5145
|34,5399
|% -0,34
|
|Sterlin
|39,9686
|40,1690
|% -0,07
|
|Frank
|35,0818
|35,2577
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4714
|8,5139
|% 0,43
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,68
|26,71
|% 0,66
|
|Platin
|919,91
|921,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,73
|1.003,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,09
|91,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,25
|2.293,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 286, 3 artarak (% 3.54 ) 8, 379
-
16:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, KARYE, MRGYO, SAMAT, GRNYO, KENT, ESCOM, ATATP, PASEU, RYSAS
-
16:25
TMSN, CMENT, PASEU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
BOSSA, DESPC, FONET değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:25
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 239 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 25 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 1 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem