***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
04.07.2023 10:51
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165039
BIST
'
11:496.047
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 31,75
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:4926,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1733
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:4928,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1421
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:491.615,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.615,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,44
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:49
|VKGYO
|3,04
|144.884.918
|% 91,19
|
|YAYLA
|6,27
|26.134.611
|% 10,00
|
|VKFYO
|34,54
|30.382.123
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.482.773
|% 9,99
|
|MEDTR
|37,56
|12.697.496
|% -3,79
|
|GARFA
|39,62
|15.439.843
|% -3,37
|
|COSMO
|90,10
|5.672.248
|% -3,33
|
|ARSAN
|7,92
|25.836.071
|% -3,30
|
|KONKA
|47,24
|62.994.956
|% -2,92
|
|THYAO
|209,00
|3.727.900.337
|% -0,71
|
|YKBNK
|13,43
|1.859.411.039
|% 1,67
|
|ASELS
|58,10
|1.707.312.605
|% 1,48
|
|SASA
|60,05
|1.671.548.035
|% 3,36
|
|ASTOR
|67,85
|1.564.161.971
|% -1,09
|
|EKGYO
|7,99
|1.309.661.688
|% 3,90
|
|YKBNK
|13,43
|1.859.411.039
|% 1,67
|
|ISCTR
|14,44
|1.242.368.562
|% 1,33
|
|ZOREN
|3,49
|290.756.313
|% -1,97
|
|SKBNK
|2,72
|207.416.342
|% 1,49
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0625
|26,0679
|% 0,67
|
|Euro
|28,4279
|28,4514
|% 0,50
|
|Sterlin
|32,9854
|33,1508
|% 0,60
|
|Frank
|28,9700
|29,1445
|% 0,60
|
|Riyal
|6,9287
|6,9634
|% 0,57
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,05
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|13,50
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.184
|5.318
|8,00
|
|Çeyrek
|2.600
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|0,53
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Seans Raporu
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