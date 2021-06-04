***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
04.06.2021 11:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940043
BIST
12:081.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:088,6990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0035
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:0810,5404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0296
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:08522,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,61
|Açılış
|: 522,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:06
|EPLAS
|32,64
|8.656.771
|% 7,51
|
|FRIGO
|22,70
|23.324.618
|% 7,48
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|DOBUR
|13,51
|1.258.166
|% 6,88
|
|MTRKS
|36,44
|46.873.305
|% 6,74
|
|PKENT
|2.691,10
|2.417.546
|% -9,99
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|TKURU
|219,50
|3.163.602
|% -6,99
|
|CANTE
|7,55
|30.851.315
|% -5,51
|
|KATMR
|3,50
|37.911.487
|% -3,58
|
|THYAO
|13,89
|310.679.519
|% -0,71
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|GARAN
|8,06
|290.560.596
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|288.926.804
|% 1,37
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|PETKM
|6,40
|233.977.725
|% 1,27
|
|GARAN
|8,06
|290.560.596
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|288.926.804
|% 1,37
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6964
|8,6990
|% -0,04
|
|Euro
|10,5354
|10,5404
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,2430
|12,3044
|% 0,04
|
|Frank
|9,5726
|9,6303
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,12
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,73
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|-16,60
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-8,03
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|
Seans Raporu
12:06
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12:21DOBUR
Yüzde 6.88 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 634 adet işlem
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12:19FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 046 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 4, 261.00 milyon TL de
-
12:15BOBET
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 420, 444 adet işlem
-
12:14FRIGO
Yüzde 7.48 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 444 adet işlem