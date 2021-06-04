***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
04.06.2021 11:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940044
BIST
11:511.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:518,6967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
11:5110,5406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0294
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
11:51522,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,91
|Açılış
|: 522,51
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:49
|FRIGO
|22,80
|22.122.352
|% 7,95
|
|EPLAS
|32,64
|8.585.021
|% 7,51
|
|MTRKS
|36,68
|40.599.999
|% 7,44
|
|DOBUR
|13,53
|1.151.465
|% 7,04
|
|BOBET
|4,10
|242.797.385
|% 6,49
|
|KARSN
|3,91
|276.867.302
|% -7,13
|
|TKURU
|219,90
|3.113.748
|% -6,82
|
|PKENT
|2.802,00
|2.373.789
|% -6,28
|
|CANTE
|7,58
|29.700.670
|% -5,13
|
|KATMR
|3,49
|36.134.543
|% -3,86
|
|THYAO
|13,91
|300.958.417
|% -0,57
|
|SISE
|8,14
|285.618.610
|% 1,37
|
|GARAN
|8,04
|280.097.893
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|276.867.302
|% -7,13
|
|BOBET
|4,10
|242.797.385
|% 6,49
|
|KARSN
|3,91
|276.867.302
|% -7,13
|
|BOBET
|4,10
|242.797.385
|% 6,49
|
|SISE
|8,14
|285.618.610
|% 1,37
|
|GARAN
|8,04
|280.097.893
|% 0,00
|
|PETKM
|6,39
|218.706.422
|% 1,11
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6966
|8,6976
|% -0,06
|
|Euro
|10,5370
|10,5414
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,2452
|12,3066
|% 0,05
|
|Frank
|9,5730
|9,6307
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% -0,11
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.870
|-1,34
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|0,26
|