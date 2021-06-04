***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
04.06.2021 11:29
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940049
BIST
12:101.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:108,6988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:1010,5405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0295
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:10522,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,74
|23.405.750
|% 7,67
|
|EPLAS
|32,66
|8.715.242
|% 7,58
|
|DOBUR
|13,52
|1.259.180
|% 6,96
|
|MTRKS
|36,34
|48.153.271
|% 6,44
|
|TKURU
|219,00
|3.226.907
|% -7,20
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|CANTE
|7,56
|31.153.028
|% -5,38
|
|PKENT
|2.845,30
|2.423.191
|% -4,84
|
|KATMR
|3,48
|38.109.529
|% -4,13
|
|THYAO
|13,89
|312.746.190
|% -0,71
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|GARAN
|8,06
|301.248.419
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.737.334
|% 1,37
|
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|KARSN
|3,92
|304.610.851
|% -6,89
|
|BOBET
|4,15
|268.512.466
|% 7,79
|
|PETKM
|6,41
|252.648.025
|% 1,42
|
|GARAN
|8,06
|301.248.419
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|290.737.334
|% 1,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6968
|8,6988
|% -0,04
|
|Euro
|10,5351
|10,5405
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,2482
|12,3097
|% 0,08
|
|Frank
|9,5787
|9,6364
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3127
|2,3243
|% -0,04
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,73
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.439
|3.526
|-16,60
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-8,03
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,01
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|0,28
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:21DOBUR
Yüzde 6.88 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 634 adet işlem
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12:19FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 046 adet işlem
-
12:17XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 4, 261.00 milyon TL de
-
12:15BOBET
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 420, 444 adet işlem
-
12:14FRIGO
Yüzde 7.48 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 444 adet işlem