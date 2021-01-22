***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2021 15:21
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 11.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 11000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 11000000 TRY 100
TOPLAM 11000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903907
BIST
15:351.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,40
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:357,4208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0529
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:359,0324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0571
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:35439,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,58
|Açılış
|: 439,59
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:35
|OZRDN
|12,87
|17.314.423
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.890.574
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.531.527
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.337.469
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.763
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.363.612.428
|% -3,09
|
|KARSN
|4,70
|1.008.676.033
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,60
|889.926.681
|% 1,15
|
|TSKB
|2,06
|807.607.395
|% 6,19
|
|KRDMD
|6,93
|657.729.061
|% -2,39
|
|TSKB
|2,06
|807.607.395
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,47
|638.748.570
|% -1,59
|
|KARSN
|4,70
|1.008.676.033
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,47
|270.858.226
|% 0,68
|
|HLGYO
|4,13
|651.131.613
|% 6,72
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4184
|7,4208
|% 0,72
|
|Euro
|9,0268
|9,0324
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,1013
|10,1520
|% 0,10
|
|Frank
|8,3385
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9696
|1,9795
|% 0,58
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-23,65
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,66
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.902
|2.978
|-14,49
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-7,01
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,79
|54,79
|-1,31
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, MGROS
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 6 kaybederek (% -1.36 ) 1, 354
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, MAALT, BTCIM, RAYSG, SAFKR, AGYO, AYCES, HATEK, UMPAS, OZRDN
-
15:43
ISKUR, DOKTA, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:43
SUMAS, ERSU, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında