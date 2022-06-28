***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 12:03
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul 0 (212) 244 55 66 0 (212) 264 31 52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039626
BIST
12:232.471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -18,92
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:2316,7053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0231
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:2317,5832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0300
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5852
En Düşük
17,4507
12:23975,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,37
|Açılış
|: 975,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ULUSE
|223,00
|20.515.079
|% 9,58
|
|BMSCH
|11,27
|89.986.910
|% 8,99
|
|CLEBI
|386,60
|116.995.147
|% 7,63
|
|ECILC
|10,69
|133.072.414
|% 6,90
|
|RODRG
|23,80
|5.844.606
|% 6,73
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,77
|32.039.353
|% -5,82
|
|SEKUR
|14,33
|29.560.281
|% -5,54
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|LIDFA
|13,33
|27.501.682
|% -4,79
|
|THYAO
|47,48
|2.262.180.669
|% -1,17
|
|ASELS
|23,42
|613.490.000
|% 0,95
|
|SISE
|21,12
|604.075.207
|% -1,40
|
|EREGL
|27,38
|598.158.177
|% -0,65
|
|SAHOL
|19,83
|480.244.723
|% -1,54
|
|ODAS
|2,98
|322.164.091
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|221.198.557
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,43
|308.172.004
|% -0,89
|
|TSKB
|2,05
|135.899.731
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|452.732.005
|% -0,36
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6989
|16,7040
|% 0,13
|
|Euro
|17,5620
|17,5782
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,2847
|20,3864
|% 0,11
|
|Frank
|17,4492
|17,5543
|% 0,57
|
|Riyal
|4,4373
|4,4596
|% 0,14
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.528
|6.609
|-28,00
|
|Yarım
|3.195
|3.232
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,86
|20,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,24
|