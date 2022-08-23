***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 15:37
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.500.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 15500000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 15500000 TRY 100
TOPLAM 15500000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057776
BIST
16:493.123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 60,61
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.123
En Düşük
3.070
16:4918,1164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0512
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:4918,1311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1524
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
16:491.017,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.017,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.017,95
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:47
|FLAP
|6,82
|87.112.394
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|57.857.130
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|14.664.452
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|SANFM
|18,00
|21.484.805
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|ULUSE
|145,00
|25.881.602
|% -6,09
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|THYAO
|67,60
|4.129.196.715
|% -0,22
|
|AKBNK
|11,27
|3.940.894.129
|% 4,74
|
|YKBNK
|6,11
|3.927.444.062
|% 5,53
|
|SISE
|25,72
|2.606.853.344
|% 1,34
|
|ASELS
|26,16
|2.599.869.806
|% 1,40
|
|YKBNK
|6,11
|3.927.444.062
|% 5,53
|
|EKGYO
|3,94
|2.230.788.254
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,27
|3.940.894.129
|% 4,74
|
|ALBRK
|2,24
|545.281.089
|% 7,18
|
|ISCTR
|8,18
|1.947.930.980
|% 9,65
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1156
|18,1239
|% 0,32
|
|Euro
|18,1366
|18,1488
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,3710
|21,4782
|% 0,94
|
|Frank
|18,7100
|18,8227
|% 0,36
|
|Riyal
|4,8109
|4,8350
|% 0,41
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|13,10
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|9,36
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|12,00
|
|Tam
|6.831
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.329
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|98,89
|98,89
|2,41
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02ISCTR
Yüzde 9.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 965, 569 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 3, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 88 üstünde . İşlem hacmi 53, 800.00 milyon TL de
-
17:00TDGYO
Yüzde 6.66 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 415, 844 adet işlem
-
16:58OBASE
Yüzde 7.92 oranında artışla 15.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 322, 701 adet işlem
-
16:57ADESE
Yüzde 5.38 oranında artışla 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 372, 808 adet işlem