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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.08.2022 15:37
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 15.500.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 15500000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Menkul Değerler A.Ş. 15500000 TRY 100
TOPLAM 15500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057776


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 6,82 87.112.394 % 10,00  
BEYAZ 13,42 57.857.130 % 10,00  
BFREN 1.306,80 14.664.452 % 10,00  
SNPAM 12,10 929.268 % 10,00  
COSMO 36,12 3.013.491 % 9,99  
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16:47 Alış Satış %  
Dolar 18,1156 18,1239 % 0,32  
Euro 18,1366 18,1488 % 0,95  
Sterlin 21,3710 21,4782 % 0,94  
Frank 18,7100 18,8227 % 0,36  
Riyal 4,8109 4,8350 % 0,41  
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16:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.750 13,10  
Altın Gr. 1.017 1.017 9,36  
Cumhuriyet 6.782 6.885 12,00  
Tam 6.831 6.884 2,00  
Yarım 3.329 3.365 0,00  
Çeyrek 1.669 1.682 0,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,17 0,16  
Gümüş Gr. 11,11 11,12 0,09  
B. Petrol 98,89 98,89 2,41  
Seans Raporu 16:47
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