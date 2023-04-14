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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 12:11
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Sevcan IRICIOĞLU Müfettiş & İç Kontrol
Risktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birimi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Barış SUBASAR Portföy Yöneticisi 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 202977-300651
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi 1994-2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici - 2015- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 201105-301853
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı 205854-306191-900450




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138234


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Riyal 5,1494 5,1753 % 0,23  
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13:38 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.270 1.271 2,40  
Cumhuriyet 8.724 8.855 33,00  
Tam 8.785 8.859 68,00  
Yarım 4.290 4.335 33,00  
Çeyrek 2.145 2.167 16,00  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 0,19  
Gümüş Gr. 16,20 16,22 0,15  
Seans Raporu 13:38
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