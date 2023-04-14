***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 12:11
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Sevcan IRICIOĞLU Müfettiş & İç Kontrol
Risktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birimi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Barış SUBASAR Portföy Yöneticisi 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 202977-300651
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi 1994-2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici - 2015- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 201105-301853
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı 205854-306191-900450
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138234
BIST
13:405.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 16,08
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:4019,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:4021,4328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0790
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:401.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.269,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.265,44
BIST En Aktif Hisseler13:38
|ARZUM
|22,00
|19.580.205
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,92
|10.692.825
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.789.555
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.443.063
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|987.235
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.394.989
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.672.873
|% -9,94
|
|DESA
|57,20
|29.483.980
|% -6,61
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|HUBVC
|5,05
|49.334.502
|% -5,43
|
|KOZAL
|23,08
|1.918.864.765
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.786.961.706
|% -0,95
|
|GESAN
|86,25
|1.213.734.796
|% 2,19
|
|KRDMD
|19,18
|983.063.036
|% 0,16
|
|KOZAA
|45,98
|919.264.642
|% 4,69
|
|IHLAS
|0,88
|78.582.733
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|604.189.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,08
|1.918.864.765
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,24
|807.764.415
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,39
|660.102.507
|% 0,68
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3650
|19,3686
|% 0,26
|
|Euro
|21,4122
|21,4331
|% 0,37
|
|Sterlin
|24,1727
|24,2939
|% 0,15
|
|Frank
|21,7403
|21,8713
|% 0,43
|
|Riyal
|5,1494
|5,1753
|% 0,23
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.271
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.785
|8.859
|68,00
|
|Yarım
|4.290
|4.335
|33,00
|
|Çeyrek
|2.145
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,15
|