***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2023 18:33
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Alper KORKMAZ Müfettiş & İç Kontrol Sorumlusu
Risktürk Risk Yazılım Teknolojileri Ltd. Şti. Risk Yönetim Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Birimi
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri Global Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171085
BIST