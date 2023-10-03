***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 14:22
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi
Risk yönetim sistemi
Teftiş birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Global Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Global Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198920
BIST
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16:418.529
En Düşük
|Değişim
|: 0,49%
|| 41,62
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4127,5070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0578
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4128,8725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0823
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:411.615,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.615,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:41
|TARKM
|493,00
|229.364.972
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.093.471
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,40
|8.502.687.510
|% -1,18
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EREGL
|44,98
|4.515.160.161
|% 0,45
|
|SISE
|56,80
|4.179.253.553
|% 1,88
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.094.555.229
|% 9,89
|
|PETKM
|21,98
|7.582.611.519
|% 6,60
|
|EKGYO
|8,31
|2.088.485.726
|% -1,07
|
|ODAS
|13,88
|2.551.235.501
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.362.355
|% 9,84
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4919
|27,5070
|% 0,21
|
|Euro
|28,8546
|28,8725
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,1352
|33,3014
|% 0,19
|
|Frank
|29,7118
|29,8908
|% -0,18
|
|Riyal
|7,3105
|7,3472
|% 0,20
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ISCTR, HEKTS
-
16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, PETKM, GUBRF
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 45 artarak (% 0.28 ) 7, 436
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, TARKM, CASA, NUHCM, BSOKE, VBTYZ, BFREN, CMBTN, EGEEN, SMART
-
16:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, SNPAM, QNBFL, ISBTR, QNBFB