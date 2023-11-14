***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.11.2023 18:06
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Alper KORKMAZ Müfettiş & İç Kontrol Sorumlusu
Cemil AKINÇ Risk Yönetimi Uzmanı
Emrah PARLAN Araştırma Birimi
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri Global Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217919
BIST