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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.12.2023 11:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Yusuf NACAR Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Alper KORKMAZ Müfettiş & İç Kontrol Sorumlusu
Cemil AKINÇ Risk Yönetimi Uzmanı
Emrah PARLAN Araştırma Birimi

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Barış SUBASAR Portföy Yöneticisi 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 202977-300651
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi 1994-2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici - 2015- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 201105-301853
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı 205854-306191-900450
Yusuf NACAR Portföy Yöneticisi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 2023 - Devam Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı 202788-301969




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222239


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Riyal 7,6866 7,7251 % 0,01  
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Gümüş ONS 24,48 24,51 % 0,66  
Platin 912,73 914,88 % 0,66  
Paladyum 972,76 976,55 % 0,66  
Brent Pet. 78,65 78,65 % 0,66  
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Seans Raporu 11:40
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