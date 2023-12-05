***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2023 11:18
***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi
Yusuf NACAR Portföy Yöneticisi
Abdulkadir DOKUMACI Fon Müdürü
Murat Başar KARADENİZ Yatırım Fonu İşlemleri Yönetmeni
Alper KORKMAZ Müfettiş & İç Kontrol Sorumlusu
Cemil AKINÇ Risk Yönetimi Uzmanı
Emrah PARLAN Araştırma Birimi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Barış SUBASAR Portföy Yöneticisi 2017 - Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür&Yönetim Kurulu Üyesi 1999 - 2017 Global Menkul Değerler A.Ş., Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 202977-300651
Nilgün NACAR Portföy Yöneticisi 1994-2015 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Yönetici - 2015- Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetici SPK Düzey 3 Lisansı-SPK Türev Araçlar Lisansı 201105-301853
Hasan BAYHAN Portföy Yöneticisi 2010-2015 Global Menkul Değerler A.Ş. Analist, 2015-2019 Re-pie Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, 2019-Halen BA Capital Management LLC Kurucu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı, Konut Değerleme Lisansı 205854-306191-900450
Yusuf NACAR Portföy Yöneticisi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 2023 - Devam Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, SPK Türev Araçlar Lisansı 202788-301969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222239
BIST