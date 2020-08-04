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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

04.08.2020 19:43
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***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/08/2020
Karar Sayısı
168
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                            Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ        Yönetim Kurulu Başkanı         Mali Tabloların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın
 
Tarihi : 04/08           /2020
 
Sayısı  : 168
 
 
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
 
 
Şirketimizin 30/06/2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, SPK'nın Seri:II N14 sayılı Tebliğ'i (UMS) uyarınca düzenlenmiş konsolide mali tablolarının
 
a) tarafımızdan incelendiğini,
 
b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını
 
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
 
     GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Barış SUBASAR
Genel Müdür
 
 
 
 
       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865090


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Cumhuriyet 2.933 2.982 31,80  
Tam 3.021 3.069 32,80  
Yarım 1.466 1.496 16,00  
Çeyrek 735 750 8,00  
Gümüş.Ons 26,04 26,09 0,06  
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